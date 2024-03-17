Готовите ребенка к прививкам? Врач дал советы, которые не следует игнорировать

Предварительная подготовка

Наибольший страх, по словам врача, это страх неизвестного.

"Малыш испытывает тревогу и может разными способами саботировать процесс из-за сильных переживаний. Родителям стоит приложить усилия, чтобы уменьшить этот градус напряжения", - говорит она.

Например, ребенок будет воспринимать поход к врачу значительно легче, если будет знать, что происходит на приеме. Почитайте дома книгу о враче, поиграйте у врача со специальным игрушечным набором, пошагово и доступно объясните, что будет происходить на приеме: "Сначала врач тебя послушает, потом посмотрит фонариком в ушки, коснется животика и посмотрит твое горло. Возможно, он тебя еще взвесит и померяет ростомером".

Врач советует - пусть необходимость вакцинации не станет неожиданностью на приеме. Расскажите, как это будет происходить, что это маленький и быстрый укол.

"Важно объяснить, зачем вакцинироваться - так ты получишь суперсилу и не будешь болеть тяжелыми инфекциями. В качестве примера можно рассказать ребенку о собственном опыте - рассказать, что вы вакцинированы и защищены. Пример родителей - существенная поддержка для ребенка", - констатирует Луцкая.

Планирование времени визита

Если малышу пора спать или он будет голоден, то стресс возникнет сам собой - а здесь еще и дополнительная нагрузка.

"Поэтому важно выбрать то время, которое будет удобным не только для вас, но и для ребенка. Например, днем, когда ребенок хорошо выспался и наиболее активен", - говорит инфекционист.

Не стоит пугать дома врачами и уколами

Угрозы вроде - будешь себя плохо вести, пойдем к врачу или тому подобное являются источником страха, с которым в дальнейшем довольно трудно работать.

"Когда действительно придется посещать больницу и делать настоящий укол, ребенок может подумать, что в чем-то провинился. Ребенок должен понимать, что поход к врачу - это не наказание, а про здоровье и защиту от опасных болезней. Также следует объяснить, что все, что будет происходить у врача - это безопасно", - объясняет педиатр.

Не стоит давать пустых обещаний

Родители переживают, и это нормально. Однако сокрытие правды или украшение ситуации могут сыграть злую шутку, и это будет иметь обратный эффект. Ложь - надежный способ потерять доверие. Если говорить ребенку неправду, на приеме у врача он будет только еще более нервным и напряженным.

Прежде чем прививаться, нужно рассказать, что именно должно произойти.

"Расскажите, что от укола малыш может почувствовать боль, однако он будет длиться несколько секунд. Убедите, что вы будете рядом. Если вы не уверены, будет ли прививка, то не говорите, что точно ничего не будет. Откровенно поделитесь, что не знаете, нужно ли его делать именно сейчас: "Мы пойдем к врачу и вместе спросим его об этом. Конечно, родителям хочется успокоить малыша и сказать, что ничего неприятного не произойдет. Однако это не лучший шаг к построению и поддержанию доверия в семье", – объясняет Луцкая.

Поддерживайте ребенка в его переживаниях

Врач подчеркивает, что чувствовать страх, тревогу или боль - это нормально и естественно.

"Фразы вроде "да это же не больно", "успокойся, ничего страшного!", "никто не боится, а тебе чего страшно" не научат малыша преодолевать дискомфорт, а только укрепят страх и вызовут чувство вины. Лучше поддержите малыша. Покажите ребенку пример, что со страхом можно справиться, будьте для него опорой", - говорит педиатр.

Работайте с собственной тревогой

Родители - гаранты покоя и безопасности ребенка и родительская тревога мгновенно передается ребенку.

"Поэтому настройтесь на положительный лад, демонстрируйте радость от встречи с врачом, говорите спокойно. В конце концов, у вас есть причины для этого - ведь врач помогает оставаться здоровыми. Когда малыш плачет, вам может казаться, что вы делаете что-то неправильно, что вы "плохие родители". Помните: вы прекрасные родители, ведь заботитесь о своем ребенке и защищаете его от инфекций. Ребенок имеет право на любые эмоции. Оставайтесь рядом, чтобы он чувствовал себя защищенным", - советует врач.

Помогите врачу

Конечно, врач владеет инструментами для успокоения малыша, однако он не может знать предпочтений вашего ребенка так, как вы. Возьмите на прием любимую игрушку, включите любимую песню или подуйте вместе мыльные пузыри.

"Когда же вакцинация уже позади, обязательно скажите ребенку, что гордитесь им: "Ты боялась, но была очень смела и прекрасно справилась!" - приводит пример Луцкая.

Вакцинация детей

Для родителей здоровье детей любого возраста - это приоритет. Вакцинировать детей важна в любом возрасте, ведь это поможет уберечь от заболеваний. Поэтому родителям нужно знать о некоторых нюансах. Подробнее - в материале.