Це повинні знати батьки: педіатр відповіла на 5 поширених питань про вакцинацію дітей

Для батьків здоров’я дітей будь-якого віку - це пріоритет. Вакцинувати дітей важлива у будь-якому віці, адже це допоможе вберегти він захворювань. Тому батькам потрібно знати про деякі нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Чи можна робити щеплення, коли у дитини застуда

Педіатр Катерина Філатова розповіла, якщо в дитини гарячка та інші симптоми інфекційної хвороби, то щеплення відкладають.

Лікар зазначила, що нежить і легка застуда - це не перешкода до вакцинації, якщо дитина активна. У будь-якому разі вакцинації передують огляд лікаря та згода батьків, тож оптимальне рішення ви ухвалюєте разом.

Чи можна вакцинувати з хронічними захворюваннями

Дітям із хронічними захворюваннями можна й потрібно робити щеплення. Вони особливо вразливі до інфекцій - у них хвороба перебігає значно важче та призводить до серйозніших ускладнень, ніж у дітей без хронічних захворювань.

Тож у такому разі вакцинація особливо важлива.

Дітям, які мають хронічні хвороби, особливо рекомендують робити не тільки обов’язкові щеплення за Національним календарем щеплень України, але й додаткові.

Що робити, якщо графік вакцинації порушено

Важливо пам'ятати, якщо через певні причини графік вакцинації порушено, не потрібно починати курс щеплень спочатку, адже введені раніше дози нікуди "не зникають".

Зокрема, ваш лікар складе оновлений для вас графік, щоб надолужити пропущені.

Як діяти, коли дитина була вакцинована за кордоном

При вакцинації в іншій країні ви мали отримати міжнародне свідоцтво.

У свідоцтві має бути така інформація:

назва вакцини

дата проведення щеплення

виробник, дозування та серія вакцини

термін дії свідоцтва про щеплення

Також там має бути підпис людини, яка робила щеплення, та печатка медичного закладу. Свідоцтво зазвичай заповнюють англійською або французькою.

В Україні надайте цей сертифікат сімейному лікарю або педіатру - вони внесуть дані до електронної системи охорони здоров’я України (ЕСОЗ).

Чи можна одночасно робити дитині кілька щеплень

Це абсолютно безпечно і нормальна медична практика в усьому світі. Зверніться до лікаря та дізнайтесь, які вакцини можна робити в один день.

Так дитина отримує захист якомога раніше від цілого спектра інфекцій.