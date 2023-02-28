Готуємо наших бійців до активних дій заради звільнення України, - Зеленський
Військове керівництво України почало підготовку бійців до звільненння територій, які були захоплені державою-окупантом Росією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
За його словами, було проведено нараду на якій розглядались логістичні напрямки для передової та покриття дефіцитів.
"Як і завжди детально розглянули логістику для передової, покриття дефіцитів. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".
Раніше у Державній прикордонній службі розповіли, що за добу росіяни втратили під Бахмутом десятки своїх солдатів.
Також ми писали, що пропагандисти Кремля почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області.
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