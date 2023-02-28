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У Бахмуті тривають позиційні та ближні бої: за добу росіяни втратили десятки вояків

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Вівторок 28 лютого 2023 15:12
У Бахмуті тривають позиційні та ближні бої: за добу росіяни втратили десятки вояків Фото: у Бахмуті тривають позиційні та ближні бої (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У районі Бахмута продовжуються запеклі бої. Українські захисники зупинили росіян на рубежах оборони та нанесли їм значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазначається, що ситуація навколо Бахмута залишається напруженою. Росіяни обстрілюють опорні пункти прикордонників зі ствольної, реактивної артилерій і мінометів, а також руйнують цивільну інфраструктуру міста.

У Бахмуті тривають позиційні та ближні бої: за добу росіяни втратили десятки вояків

"Упродовж вчорашнього дня захисники провели два позиційних бої з окупантами. За допомогою аеророзвідки прикордонники-мінометники наносили вогневе ураження по маршрутах переходу противника у наступ. А у ближньому бою бійці знищували штурмовиків гранатами та зі стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Окупантів зупинили на рубежах оборони. Загарбники втратили 11 осіб, ще 14 - поранені.

Нагадаємо, сьогодні український боєць записав відеозвернення з Бахмуту.

Тим часом нардеп Роман Костенко зазначив, що Бахмут ще не оточений.

При цьому командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація в районі Бахмута вкрай напружена, адже окупанти кинули на цей напрямок найбільш підготовлені штурмові загони.

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