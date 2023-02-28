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Готовим наших бойцов к активным действиям ради освобождения Украины, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Вторник 28 февраля 2023 22:48
Готовим наших бойцов к активным действиям ради освобождения Украины, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Военное руководство Украины начало подготовку бойцов к освобождению территорий, захваченных государством-оккупантом Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, было проведено совещание, на котором рассматривались логистические направления для передовой и покрытия дефицитов.

"Как всегда подробно рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов. Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель, и ежедневно приближаемся к ее реализации", - сказал Зеленский.

Напомним, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".

Ранее в Государственной пограничной службе рассказали, что за сутки россияне потеряли под Бахмутом десятки своих солдат.

Также мы писали, что пропагандисты Кремля начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы оцеплены в Бахмуте Донецкой области.

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