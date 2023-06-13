Готуємо кілька сценаріїв. Зеленський провів нараду щодо покарання керівників РФ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 червня, провів нараду щодо справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Facebook .

Президент зауважив, що важливій нараді були присутні представники Офісу президента України, члени уряду, Верховної ради та Офісу генерального прокурора.

"Готуємо кілька сценаріїв заради одного обовʼязкового результату - реального, законного та справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України", - додав президент.

За його словами, усі російські злочини цієї війни породжені одним первинним злочином - агресією.

"Відповіддю на цей злочин стане спеціальний трибунал. Кремлівські стіни не здатні зупинити справедливість, а проти правосуддя не буває ракет", - додав Зеленський.

Спроби покарати Росію за її агресію

Більшість суддів Міжнародного суду ООН підтримали рішення щодо долучення 32 держав до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Також Міжнародний суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти РФ про воєнні злочини.

Також Україна передала до Міжнародного кримінального суду всю необхідну інформацію щодо підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.