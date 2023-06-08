ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти Росії

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 19:09
Суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти Росії Фото: міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародний суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти РФ про військові злочини.

Про це заявила міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas.

"Цього тижня Міжнародний суд підтвердив і дозволив Литві вступити у справу "Україна проти Росії". Ми раді, що отримали підтвердження того, що ми можемо вступити в цю справу, Тепер протягом місяця ми маємо надати їхні письмові пояснення", - заявила вона.

Добровольська додала, що російська війна триває і кількість епізодів, що спричинили розслідування проти Росії, наростає, як, наприклад, підрив Каховської ГЕС.

"Кожен новий епізод оцінюється, і через це інколи дуже важко сказати, скільки буде обвинувальних актів, скільки обвинувальних епізодів, за яким складом, ми ще спостерігаємо війну, нові епізоди, напевно, ніхто не може оцінити масштаб прямо зараз, адже мова йде не лише про воєнні злочини, ми говоримо про наслідки, які однозначно вплинуть на суспільство, інфраструктуру і природу", - заявила міністр.

Минулого року Литва офіційно подала клопотання про приєднання до справи України проти РФ щодо воєнних злочинів до Міжнародного суду в Гаазі.

Україна, Литва та інші країни регіону також домагаються, щоб спеціальний трибунал розслідував злочини російської агресії, що дало б змогу притягнути до відповідальності кремлівських керівників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Гаага Війна Росії проти України
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон