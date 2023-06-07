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Україна надала суду Гааги інформацію про підрив Каховської ГЕС

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Середа 07 червня 2023 16:38
Україна надала суду Гааги інформацію про підрив Каховської ГЕС Фото: Андрій Костін, генеральний прокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна передала до Міжнародного кримінального суду всю необхідну інформацію щодо підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

Як зазначають у відомстві, генпрокурор Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного карного суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС окупантами.

"Також Генпрокурор підписав та направив документ, у якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС всю необхідну інформацію", - йдеться у повідомленні ОГП.

Костін наголосив, що Україна готова співпрацювати з МКС та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори, для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС.

"Росію треба зупинити. Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів", - додав він.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, солдати РФ учора, 6 червня, підірвали заміновану Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок цього у Херсонській області почалося затоплення населених пунктів.

На правобережній частині регіону, яка знаходиться під контролем України, проводять евакуацію, а на лівобережній, яка під контролем РФ, мирних мешканців ніхто не вивозить.

Більш детально про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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