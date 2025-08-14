Готуємо ананасовий кекс, який не схожий на інші: його смак здивує усіх
Рецепт ананасового кексу з кількох інгредієнтів (фото: Getty Images)
Соковитий ананасовий кекс - ідеальний десерт для будь-якого настрою. Цей простий у приготуванні десерт порадує ніжною текстурою і неповторним ароматом тропічного фрукта.
Ананасовий кекс
Інгредієнти:
- ананас консервований - 1 банка
- цукор - 150 г
- яйця - 3 шт.
- розпушувач - 15 г
- борошно - 2 склянки(350 - 400 г)
- вершкове масло -70 г
- ваніль 1 ч.л
- цедра апельсина - за бажанням
Спосіб приготування
Злийте з консервованих ананасів сік в окрему ємність, адже він ще знадобиться.
Покладіть фрукти у миску, додайте яйця, цукор, масло та перебийте все ретельно блендером. Потім додайте борошно та розпушувач.
Приготування ананасового кексу (фото: кадр з відео)
Вилийте тісто у форму і випікайте при 170° C 40-45 хвилин. Поверх гарячого пирога полийте ананасовим соком.
Ананасовий кекс (фото: кадр з відео)
