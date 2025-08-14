ua en ru
Готуємо ананасовий кекс, який не схожий на інші: його смак здивує усіх

Четвер 14 серпня 2025 07:45
Готуємо ананасовий кекс, який не схожий на інші: його смак здивує усіх Рецепт ананасового кексу з кількох інгредієнтів (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Соковитий ананасовий кекс - ідеальний десерт для будь-якого настрою. Цей простий у приготуванні десерт порадує ніжною текстурою і неповторним ароматом тропічного фрукта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.

Ананасовий кекс

Інгредієнти:

  • ананас консервований - 1 банка
  • цукор - 150 г
  • яйця - 3 шт.
  • розпушувач - 15 г
  • борошно - 2 склянки(350 - 400 г)
  • вершкове масло -70 г
  • ваніль 1 ч.л
  • цедра апельсина - за бажанням

Спосіб приготування

Злийте з консервованих ананасів сік в окрему ємність, адже він ще знадобиться.

Покладіть фрукти у миску, додайте яйця, цукор, масло та перебийте все ретельно блендером. Потім додайте борошно та розпушувач.

Готуємо ананасовий кекс, який не схожий на інші: його смак здивує усіхПриготування ананасового кексу (фото: кадр з відео)

Вилийте тісто у форму і випікайте при 170° C 40-45 хвилин. Поверх гарячого пирога полийте ананасовим соком.

Готуємо ананасовий кекс, який не схожий на інші: його смак здивує усіхАнанасовий кекс (фото: кадр з відео)

