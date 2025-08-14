Готовим ананасовый кекс, который не похож на другие: его вкус удивит всех
Рецепт ананасового кекса из нескольких ингредиентов (фото: Getty Images)
Сочный ананасовый кекс - идеальный десерт для любого настроения. Этот простой в приготовлении десерт порадует нежной текстурой и неповторимым ароматом тропического фрукта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.
Ананасовый кекс
Ингредиенты:
- ананас консервированный - 1 банка
- сахар - 150 г
- яйца - 3 шт.
- разрыхлитель - 15 г
- мука - 2 стакана (350 - 400 г)
- сливочное масло -70 г
- ваниль 1 ч.л
- цедра апельсина - по желанию
Способ приготовления
Слейте из консервированных ананасов сок в отдельную емкость, ведь он еще понадобится.
Положите фрукты в миску, добавьте яйца, сахар, масло и перебейте все тщательно блендером. Затем добавьте муку и разрыхлитель.
Приготовление ананасового кекса (фото: кадр из видео)
Вылейте тесто в форму и выпекайте при 170° C 40-45 минут. Поверх горячего пирога полейте ананасовым соком.
Ананасовый кекс (фото: кадр из видео)
