ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Готовим ананасовый кекс, который не похож на другие: его вкус удивит всех

Четверг 14 августа 2025 07:45
UA EN RU
Готовим ананасовый кекс, который не похож на другие: его вкус удивит всех Рецепт ананасового кекса из нескольких ингредиентов (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Сочный ананасовый кекс - идеальный десерт для любого настроения. Этот простой в приготовлении десерт порадует нежной текстурой и неповторимым ароматом тропического фрукта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.

Ананасовый кекс

Ингредиенты:

  • ананас консервированный - 1 банка
  • сахар - 150 г
  • яйца - 3 шт.
  • разрыхлитель - 15 г
  • мука - 2 стакана (350 - 400 г)
  • сливочное масло -70 г
  • ваниль 1 ч.л
  • цедра апельсина - по желанию

Способ приготовления

Слейте из консервированных ананасов сок в отдельную емкость, ведь он еще понадобится.

Положите фрукты в миску, добавьте яйца, сахар, масло и перебейте все тщательно блендером. Затем добавьте муку и разрыхлитель.

Готовим ананасовый кекс, который не похож на другие: его вкус удивит всехПриготовление ананасового кекса (фото: кадр из видео)

Вылейте тесто в форму и выпекайте при 170° C 40-45 минут. Поверх горячего пирога полейте ананасовым соком.

Готовим ананасовый кекс, который не похож на другие: его вкус удивит всехАнанасовый кекс (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
кекси Рецепты
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия