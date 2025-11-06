Готує провокацію? РФ запустила фейк про "підготовку диверсії України та Заходу на ЗАЕС"

Провокації Росії щодо ЗАЕС

Варто зазначити, що це вже не перша провокація, яку пропаганда РФ намагається запустити стосовно ЗАЕС.

Нагадаємо, що найбільша в Європі АЕС у вересні та жовтні кілька тижнів поспіль залишалась без зв'язку з українською енергосистемою. Весь цей час станція працювала на дизель-генераторах, що є аварійним режимом роботи.

Крім того, 6 жовтня співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції ЗАЕС. Їхня відстань від периметра станції становить 1,25 км.

Також повідомлялось, що, за даними ГУР, окупанти регулярно розробляють імітаційні удари по об'єктах станції, щоб надалі звинуватити у цьому Україну.

Росіяни також неодноразово обстрілювали станцію, звинувачуючи в ударах Україну. Такі атаки вже близько десяти разів призводили до того, що Запорізька АЕС залишалась відрізаною від зовнішнього живлення. Це створює загрозу радіаційної катастрофи.