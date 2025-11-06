Готовит провокацию? РФ запустила фейк о "подготовке диверсии Украины и Запада на ЗАЭС"

Провокации России в отношении ЗАЭС

Стоит отметить, что это уже не первая провокация, которую пропаганда РФ пытается запустить в отношении ЗАЭС.

Напомним, что крупнейшая в Европе АЭС в сентябре и октябре несколько недель подряд оставалась без связи с украинской энергосистемой. Все это время станция работала на дизель-генераторах, что является аварийным режимом работы.

Кроме того, 6 октября сотрудники Международного агентства по атомной энергии зафиксировали серию выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции ЗАЭС. Их расстояние от периметра станции составляет 1,25 км.

Также сообщалось, что, по данным ГУР, оккупанты регулярно разрабатывают имитационные удары по объектам станции, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Россияне также неоднократно обстреливали станцию, обвиняя в ударах Украину. Такие атаки уже около десяти раз приводили к тому, что Запорожская АЭС оставалась отрезанной от внешнего питания. Это создает угрозу радиационной катастрофы.