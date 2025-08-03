Готує плацдарм чи "мертву зону"? Навіщо Росія атакує Острівський міст у Херсоні

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Окупанти три дні поспіль б'ють КАБами по Острівському мосту

Є пошкодження, рух обмежено, але міст усе ще "проїзний"

Острівський міст - єдиний, який веде на мікрорайон Корабел

Місцевих жителів просять евакуюватися, поки це відносно безпечно

Ознак підготовки до форсування Дніпра і наступу на Херсон поки що немає

Що відомо про удари по Острівському мосту

Росіяни три дні поспіль завдають ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Напередодні Херсонська обласна військова адміністрація опублікувала відео з наслідками. На ньому видно наскрізну пробоїну в дорожньому полотні.

Заступник голови Олександр Толоконніков у коментарі РБК-Україна розповів, що загалом вчора в цьому районі прилетіли дві авіабомби: одна в міст, друга - в житлову забудову. Згодом адміністрація уточнила, що, крім моста, було пошкоджено три приватні будинки і багатоповерхівку.

Сьогодні атаки повторилися. Спочатку з'явилася інформація про обмежений рух через міст через прильоти й активність ворожих дронів. Пізніше було опубліковано нове відео з наслідками авіаударів, а також стало відомо про загибель 65-річного чоловіка.

За словами Толоконнікова, свіжі прильоти були не такими критичними, як попередні. Попри пошкодження міст стоїть і по ньому все ще можна проїхати. Хоча остаточні висновки про стан переправи експерти зроблять завтра.

У російських пабліках пишуть, що для ударів по Острівському мосту застосовували кориговані бомби на базі ФАБ-1500 або ФАБ-3000. Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин підкреслює: відповідна комісія ще працює і лише після її висновків можна буде сказати, який вид боєприпасів застосували росіяни.

Що це за міст у Херсоні та чому він важливий

Острівський міст розташований у південно-західній частині Херсона. І є єдиним автомобільним мостом, який з'єднує місто з мікрорайоном Корабел.

Фото: Острівський міст з'єднує основну частину Херсона з мікрорайоном Корабел (google.com/map)

За словами Толоконнікова, постійні обстріли й активність ворожих FPV-дронів і раніше ускладнювали цивільну логістику. Наприклад, зараз здійснюється лише підвезення продуктів харчування. Тоді як за медикаментами люди змушені виїжджати в більш безпечні райони.

У зв'язку з цим місцевих жителів дедалі наполегливіше закликають евакуюватися з Корабела, поки це ще можна зробити відносно безпечно. Якщо рух через міст все-таки буде зупинено, евакуацію продовжать, але краще зробити це зараз, додав він.

За даними начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, станом на сьогодні в мікрорайоні залишаються близько 1800 осіб, зокрема 187 маломобільних і 31 дитина. Усім, хто погодиться на евакуацію, обіцяють розміщення в комфортних місцях.

"Закликаю жителів Корабела виїжджати. Не ризикуйте життям. Ви отримаєте допомогу на кожному етапі - від виїзду і поселення до подальшого проживання", - звернувся до жителів Прокудін.

У Силах оборони Півдня зазначили, що Острівський міст насамперед використовується для цивільного транспортного сполучення. Жодних військових об'єктів поруч із ним немає.

Навіщо росіяни намагаються зруйнувати Острівський міст

Систематичні атаки на Острівський міст породили чутки про те, що противник нібито готується до висадки десанту на острівний мікрорайон. Принаймні, їх активно поширюють ворожі пабліки. А ще викликають занепокоєння тим, що, можливо, окупанти тренують удари по українських мостах коригованими авіабомбами.

За словами Волошина, у районі островів та Антонівського залізничного мосту щодня відбувається по 7-8 бойових зіткнень. Ворожі солдати перегруповуються і намагаються зайняти плацдарми на островах. При цьому обстрілюють дронами й артилерією весь правий берег.

В ексклюзивному коментарі РБК-Україна він зазначив, що росіяни загалом завдають ударів по всіх районах Херсона. А Корабельний район біля Дніпра просто ближче до їхніх позицій на лівому березі.

"Вони завдають ударів, щоб створити так звану "мертву зону" вздовж Дніпра, щоб там не залишилося ніяких будівель, ніяких вцілілих укриттів, які Сили оборони можуть використовувати з метою захисту", - зазначив Волошин.

Схожа тактика в них і на інших напрямках, де руйнується все смузі 5-7 км. Наприклад, у напрямку Оріхова та Степногірська Запорізької області. У випадку з Херсоном ворог робить те ж саме, завдаючи ударів по прибережних кварталах.

Волошин бачить дві мети атак на Острівський міст - терор проти мирних жителів і спроба відрізати логістику ЗСУ.

Що стосується можливої підготовки наступу на Херсон із форсуванням Дніпра, представник Сил оборони Півдня поки відкидає таку загрозу. За його словами, річка тут доволі широка, є кілька проток та островів.

Якби противник виношував план наступу на сам Херсон, йому довелося б спочатку взяти під контроль зону островів. Він і зараз намагається це робити, але 1-2 штурми на день на кожен острів - це не ознака якогось масштабного форсування.

"Якби вони планували більш масштабні дії, то для цього їм була б необхідна велика кількість сил і засобів, які при сучасних засобах розвідки ворогу було б складно приховати. Таких сил і засобів наша розвідка і Сили оборони зараз не фіксують", - додав Владислав Волошин.

При підготовці використовувалися заяви начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, його заступника Олександра Толоконнікова та ексклюзивний коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.