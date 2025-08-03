Рух ускладнений, але можливий. Як виглядає міст у Херсоні після ворожих ударів

Російська авіація третій день поспіль атакує Корабельний район Херсона. Вдруге під ударом опинився Острівський міст, але рух по ньому залишається можливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram-каналі .

"Є кілька влучань по Острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий. Нині у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них - 187 маломобільних та 31 дитина. Ми працюємо над їхньою евакуацією", - розповів очільник області.

Прокудін закликав мешканців мікрорайону Корабел евакуюватися. За його словами, для них вже підготовлені місця для комфортного проживання у прихистках. Вже є близько 50 заявок на виїзд, з них 18 - від маломобільних жителів.

"Наявні 35 транспортних засобів, призначених для евакуації, у тому числі автомобілі "швидкої" для транспортування маломобільних людей. Працюємо й з родинами з дітьми - уже семеро погодилися виїхати. На жаль, маємо й дві категоричні відмови", - додав він.