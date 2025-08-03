Не так критично, як вчора: нові деталі російського удару по мосту в Херсоні

Сьогоднішнє влучання російської авіації в Острівський міст Херсона було не таким критичним, як попереднє. Проїзд до Корабельного району міста залишається можливим.

"Знову було влучання в міст, але не таке критичне, як вчора. Він пошкоджений, але проїзний. Завтра вже будуть робити там висновки експерти щодо стану цього мосту і вже нам доповідати", - сказав Толоконніков.

За його словами, постійні обстріли Херсона і раніше ускладнювали доставку продуктів та ліків до мікрорайону Корабел. Там, як розповів Толоконніков, вже не працювали аптеки, тому мешканцям доводилося їздити до безпечніших районів Херсона.

"Що стосується людей, які проживають там, ми активно ведемо комунікацію, щоб люди все ж таки виїжджали", - наголосив представник ОВА, додавши, що навіть без мосту евакуація з мікрорайону буде можливою, але краще виїжджати зараз.