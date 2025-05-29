Готує обстріл? РФ перекинула 40 Ту-22М3 на "Оленья": аналітики назвали мету
На аеродромі "Оленья" зафіксували скупчення стратегічної авіації РФ, а саме чотири десятки літаків Ту-22М3 та 11 Ту-95МС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Супутникові знімки, які публікують в Twitter автори ресурсу AviVector вказують на те, що станом на 26 травня 2025 року на аеродромі "Оленья" було одночасно зосереджено аж:
- 40 Ту-22М3,
- 11 бомбардувальників Ту-95МС або 20% від загалом наявного флоту літаків цього типу,
- п’ять літаків Ан-12.
За даними аналітиків, ці дані про наявність на 26 травня 40 бомбардувальників Ту-22М3 різко контрастують із тим, що станом на середину цього місяця окупанти зосередили аж 42 літаки цього типу на авіабазі "Белая" в Сибіру.
"І це все при тому, що стратегічна авіація "ВКС РФ" загалом має лише до 60 Ту-22М3", - наголосили в Defense Express.
За їх словами, з цього випливає, що за останні два тижні росіяни перегнали назад з аеродрому "Белая" на базу "Оленья" аж чотири десятки своїх ракетоносіїв, що виглядає по-своєму парадоксально.
"Бо зараз РФ якщо і використовує Ту-22М3 для ударів по Україні, то вкрай обмежено, особливо у порівнянні з 2023 та 2024 роками", - пояснили аналітики.
Аналітики звертають увагу на те, що з 11 Ту-95МС, які перебували на аеродромі "Оленья" станом на 26 травня, до ракетного удару по Україні того дня було залучено лише три. На їх думку, це може свідчити про обмежену кількість справді боєготових літаків у складі стратегічної авіації РФ, попри загальну чисельність техніки.
Що відбувається на аеродромі "Енгельс"
В Defense Express зауважили, що є важливі дані й щодо аеродрому "Енгельс", знімки по якому також наводять автори ресурсу AviVector. Зокрема на знімках видно, що станом на 25 травня на згаданій авіабазі було одночасно:
- шість Ту-95МС,
- три Ту-160,
- чотири Су-34,
А вже на 26 травня 2025 року - уже лише по три Ту-95МС і Ту-160, та два Су-34.
"Водночас заявляється, що після проведення нового масованого ракетного удару по Україні 26 травня 2025 року на "Енгельс" сіло одночасно сім Ту-95МС, ще один літак цього типу полетів на аеродром "Оленья", - підмітили аналітики.
Маневри авіації РФ
Defense Express зазначило, що із цих специфічних маневрів можна зробити припущення, що росіяни постійно переганяють свої бомбардувальники між різними аеродромами навмисне, аби заплутати розвідувальні структури Сил оборони України та країн-партнерів.
"Зокрема, щоб ускладнити фіксацію моменту бойового вильоту на виконання нового ракетного удару по Україні. При цьому виходить, що рашисти йдуть на такі маневри навіть ціною перевитрати обмеженого ресурсу по льотним годинам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну й Ту-160 заодно", - підсумували аналітики.
Атаки на Україну
Нагадаємо, що у ніч на 25 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши сотні дронів і майже 70 ракет.
Зокрема під час атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни - зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.
РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.
Водночас 26 травня росіяни здійснили третю поспіль нічну атаку на Україну. Близько 04:00 моніторингові канали попередили про ризик удару ракетами Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Згодом Повітряні сили підтвердили, що росіяни здійснили пуски ракет з літаків.
Головне про масовану атаку РФ дронами та ракетами в ніч на 26 травня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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