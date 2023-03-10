Готує Білорусь до надзвичайних заходів: Лукашенко планує спішно змінити законодавство

закону "Про надзвичайний стан". Лукашенко внесе додаткові підстави для його запровадження, серед яких "спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення чи привласнення державної влади, збройного заколоту";
закону "Про воєнний стан". В якості додаткової підстави оголосити надзвичайний стан будуть "дії іншої держави, що дають змогу використовувати свою територію екстремістським групам і організаціям для нападу на Республіку Білорусь, або засилання екстремістських груп і організацій";
закон "Про органи державної безпеки Білорусі". Закон буде доповнено положення про заборону особам цивільного персоналу так званого "КДБ" бути членами політичних партій, займатися підприємницькою діяльністю й отримувати від іноземних держав документи, що надають права на пільги та переваги. Раніше такі обмеження діяли щодо військовослужбовців та держслужбовців.