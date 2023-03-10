Готовит Беларусь к чрезвычайным мерам: Лукашенко планирует спешно изменить законодательство

закон "О чрезвычайном положении". Лукашенко внесет дополнительные основания для его внедрения, среди которых "попытки насильственной смены конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа";
закон "О военном положении". В качестве дополнительного основания объявить чрезвычайное положение будут "действия другого государства, позволяющие использовать свою территорию экстремистским группам и организациям для нападения на Республику Беларусь, или засылки экстремистских групп и организаций";
закон "Об органах государственной безопасности Белоруссии". Закон будет дополнен положением о запрете лицам гражданского персонала так называемого "КГБ" быть членами политических партий, заниматься предпринимательской деятельностью и получать от иностранных государств документы, предоставляющие права на льготы и преимущества. Ранее такие ограничения действовали в отношении военнослужащих и госслужащих.