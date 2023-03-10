Готовит Беларусь к чрезвычайным мерам: Лукашенко планирует спешно изменить законодательство

Чтобы подготовить Беларусь к чрезвычайным мерам, Александр Лукашенко в ближайшее время планирует подписать ряд изменений в законодательство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь".

В ближайшее время диктатор подпишет изменения в:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лукашенко, вчера 9 марта, подписал закон о смертной казни для чиновников за госизмене.

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