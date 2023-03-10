Готує Білорусь до надзвичайних заходів: Лукашенко планує спішно змінити законодавство

Аби підготувати Білорусь до надзвичайних заходів, Олександр Лукашенко найближчим часом планує підписати низку змін до законодавства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Лукашенко, вчора 9 березня, підписав закон про смертну кару для чиновників за держзраду.

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