Готує Білорусь до надзвичайних заходів: Лукашенко планує спішно змінити законодавство
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Аби підготувати Білорусь до надзвичайних заходів, Олександр Лукашенко найближчим часом планує підписати низку змін до законодавства.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь".
Найближчим часом диктатор підпише зміни до:
- закону "Про надзвичайний стан". Лукашенко внесе додаткові підстави для його запровадження, серед яких "спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення чи привласнення державної влади, збройного заколоту";
- закону "Про воєнний стан". В якості додаткової підстави оголосити надзвичайний стан будуть "дії іншої держави, що дають змогу використовувати свою територію екстремістським групам і організаціям для нападу на Республіку Білорусь, або засилання екстремістських груп і організацій";
- закон "Про органи державної безпеки Білорусі". Закон буде доповнено положення про заборону особам цивільного персоналу так званого "КДБ" бути членами політичних партій, займатися підприємницькою діяльністю й отримувати від іноземних держав документи, що надають права на пільги та переваги. Раніше такі обмеження діяли щодо військовослужбовців та держслужбовців.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Лукашенко, вчора 9 березня, підписав закон про смертну кару для чиновників за держзраду.
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