Готовит Беларусь к чрезвычайным мерам: Лукашенко планирует спешно изменить законодательство
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Чтобы подготовить Беларусь к чрезвычайным мерам, Александр Лукашенко в ближайшее время планирует подписать ряд изменений в законодательство.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь".
В ближайшее время диктатор подпишет изменения в:
- закон "О чрезвычайном положении". Лукашенко внесет дополнительные основания для его внедрения, среди которых "попытки насильственной смены конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа";
- закон "О военном положении". В качестве дополнительного основания объявить чрезвычайное положение будут "действия другого государства, позволяющие использовать свою территорию экстремистским группам и организациям для нападения на Республику Беларусь, или засылки экстремистских групп и организаций";
- закон "Об органах государственной безопасности Белоруссии". Закон будет дополнен положением о запрете лицам гражданского персонала так называемого "КГБ" быть членами политических партий, заниматься предпринимательской деятельностью и получать от иностранных государств документы, предоставляющие права на льготы и преимущества. Ранее такие ограничения действовали в отношении военнослужащих и госслужащих.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лукашенко, вчера 9 марта, подписал закон о смертной казни для чиновников за госизмене.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.