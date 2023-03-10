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Готовит Беларусь к чрезвычайным мерам: Лукашенко планирует спешно изменить законодательство

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Пятница 10 марта 2023 13:07
Готовит Беларусь к чрезвычайным мерам: Лукашенко планирует спешно изменить законодательство Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Сергей Пышкин

Чтобы подготовить Беларусь к чрезвычайным мерам, Александр Лукашенко в ближайшее время планирует подписать ряд изменений в законодательство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь".

В ближайшее время диктатор подпишет изменения в:

  • закон "О чрезвычайном положении". Лукашенко внесет дополнительные основания для его внедрения, среди которых "попытки насильственной смены конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа";
  • закон "О военном положении". В качестве дополнительного основания объявить чрезвычайное положение будут "действия другого государства, позволяющие использовать свою территорию экстремистским группам и организациям для нападения на Республику Беларусь, или засылки экстремистских групп и организаций";
  • закон "Об органах государственной безопасности Белоруссии". Закон будет дополнен положением о запрете лицам гражданского персонала так называемого "КГБ" быть членами политических партий, заниматься предпринимательской деятельностью и получать от иностранных государств документы, предоставляющие права на льготы и преимущества. Ранее такие ограничения действовали в отношении военнослужащих и госслужащих.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лукашенко, вчера 9 марта, подписал закон о смертной казни для чиновников за госизмене.

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