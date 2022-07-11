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Готують удари по Україні? Над Білоруссю помітили російський літак-навідник

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 13:26
Готують удари по Україні? Над Білоруссю помітили російський літак-навідник Фото: над Білоруссю помітили російський літак-навідник (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Протягом усієї сьогоднішньої ночі над Білоруссю літав російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 в парі з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Вперше з 4 квітня в небо над Білоруссю підняли російський ДРЛО А-50 і винищувачі. Запусків ракет зафіксовано не було", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними моніторингової групи, 10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах пішов на зліт борт ДРЛО а-50 ВКС РФ. Завданням цього літака - надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

Всю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, при цьому змінюючи висоти від 9150 м до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром в Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час роботи в повітрі склало 6 годин 20 хвилин.

Крім А-50, протягом всієї ночі в повітря піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 в парі на висотах від 7 000 до 8 000 метрів.

"Під час роботи пілоти винищувачів обговорювали з ДРЛО видимість цілей для ударів по території України", - зазначає "Беларускі Гаюн".


Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі знову активізувалася російська військова авіація. На військовий аеродром в Мачулищах (Мінська область) прилетіли два Іл-76 Повітряно-космічних сил Росії і літак ДРЛО А-50.

Як відомо, російська авіація вже 2,5 місяці не літає в зону дії протиповітряної оборони України. Ворог змінив свою тактику, оскільки боїться втрат.

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