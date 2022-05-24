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Готовят план "Б". В РФ уже думают, как из поражения в Украине сделать "победу"

Новина українською →
Россия, Вторник 24 мая 2022 12:14
Готовят план "Б". В РФ уже думают, как из поражения в Украине сделать "победу" Фото: Кирилл Буданов (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Поскольку российские военные несут значительные потери в Украине, в Кремле начали думать о новой истории для россиян о "победе", даже при минимальном захвате территорий и многочисленных поражениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

"Они уже готовят свое общество к тому, что в принципе выход на админграницы (Луганской и Донецкой области, - ред.) и удержание Херсонской области, возможно, даже частично Запорожской области - это уже есть победа", - говорит он.

По его словам, это возможно, прежде всего потому, что в начале так называемой "спецоперации" в Украине, военное руководство РФ не определяло четких каких-либо географических границ, их нет до сих пор.

"Они готовят себе, как говорится, план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми, что же они именно здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения свою победу. Это абсолютно не сработает", - уверен Буданов.

Ранее Буданов заявлял, что еще в начале войны России против Украины, на главу Кремля Владимира Путина было совершено покушение. Ситуация не получила никакой огласки.

Кроме того, по его прогнозу, перелом в войне с Россией наступит в августе, а к концу года завершится большинство битв. Украина вернет все оккупированные территории.

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