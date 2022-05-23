На Путина было совершено покушение после начала войны, - Буданов

"На Путина были покушения... на него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место... это примерно 2 месяца назад было. Еще раз говорю, оно было неудачным. Огласки ни одного об этом событии нет, но это имело место", - заявил Буданов.