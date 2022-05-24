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Готують план "Б". В РФ вже думають, як з поразки в Україні зробити "перемогу"

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Росія, Вівторок 24 травня 2022 12:14
Готують план "Б". В РФ вже думають, як з поразки в Україні зробити "перемогу" Фото: Кирило Буданов (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Оскільки російські військові несуть значні втрати в Україні, у Кремлі почали думати над новою історію для росіян про "перемогу", навіть при мінімальному захопленні територій та чисельних поразках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

"Вони вже готують своє суспільство до того, що в принципі вихід на адмінкордони (Луганської та Донецької області, - ред.) і утримання Херсонської області, можливо, навіть частково Запорізької області - це вже є перемога", - каже він.

За його словами, це можливо, перш за все тому, що на початку так званої "спецоперації" в Україні, військове керівництво РФ не визначало чітких якихось географічних меж, їх немає і досі.

"Вони готують собі, як то кажуть, план Б, щоб виправдатися перед своїми людьми, що ж вони саме тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу. Це абсолютно не спрацює", - впевнений Буданов.

Раніше Буданов заявляв, що ще на початку війни Росії проти України, на голову Кремля Володимира Путіна було скоєно замах. Ситуація не набула жодного розголосу.

Крім того, за його прогнозом, перелам у війні з Росією настане в серпні, а до кінця року завершиться більшість битв. Україна поверне всі окуповані території.

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