Мы готовы защищать Украину: в СБУ призвали не поддаваться панике и сохранять спокойствие

"Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе - ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны", - заявили в СБУ.

В ведомстве отметили, что в пределах своей компетенции постоянно анализируют различные сценарии развития событий: "есть четкий план действий на каждый из них".

"Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это", - указано в сообщении.

По данным СБУ, мотивы нынешнего информационного нагнетания - посеять тревогу в украинском обществе, взорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.

"СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и т. д. Не только фиксирует, а активно им противодействует", - подчеркнули в сообщении.

Это, как отметили в СБУ, отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов

"Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину", - заявили в ведомстве.

Там добавляют, что сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца.

"Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков", - призвали в СБУ.