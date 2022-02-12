МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие
В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление относительно мер по противодействию агрессивным действиям России. В МИД заявили, что критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление МИД.
В заявлении говорится, что армия и дипломатия делают все, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий.
"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и оказанной макрофинансовой помощи", - говорится в заявлении.
В министерстве заявили, что ВСУ постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику", - говорится в заявлении.
Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерам, оперативно получает необходимую информацию, позволяющую предпринимать своевременные действия, добавили в МИД.
Напомним, в Белом доме вчера заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады.
Отметим, Associated Press писало, что США планируют эвакуировать посольство в Украине.