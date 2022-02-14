Ми готові захищати Україну: в СБУ закликали не піддаватися паніці та зберігати спокій

"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі - ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни", - заявили в СБУ.

У відомстві зазначили, що в межах своєї компетенції постійно аналізують різні сценарії розвитку подій: "є чіткий план дій на кожен із них".

"Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це", - вказано в повідомленні.

За даними СБУ, мотиви нинішнього інформаційного нагнітання - посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати єдність.

"СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє", - підкреслили в повідомленні.

Це, як наголосили в СБУ, відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів

"Співробітники СБУ працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну", - заявили у відомстві.

Там додають, що зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця.

"Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків", - закликали в СБУ.