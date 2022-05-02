Готовы восстановить территориальную целостность Украины, - Зеленский

"Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России - тогда все эти люди погибли зря. Тогда почему они погибли?" - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что, если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма.

"А потом просто дайте им время отдохнуть перед новой атакой через 2-3 года. Мы не согласны с этим", - добавил президент.