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Зеленский обсудил с Джонсоном дипломатические усилия для прекращения войны

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Киев, Суббота 30 апреля 2022 18:23
Зеленский обсудил с Джонсоном дипломатические усилия для прекращения войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая усилия для прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Поддерживаю связь с Борисом Джонсоном", - написал Зеленский.

Глава государства добавил, что рассказал британскому премьеру о ситуации на фронтах и в осажденном Мариуполе. Также обсуждалась военная поддержка Украины и дипломатические усилия для достижения мира.

Напомним, 9 апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом. В ходе встречи с Зеленским британский премьер заверил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты.

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