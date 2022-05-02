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Готові відновити територіальну цілісність України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновлення територіальної цілісності країни. При цьому він підкреслив, що заради миру він не готовий на зміни кордонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для EPT News.

"Ми готові відновити нашу територіальну цілісність. В іншому випадку, якщо ми готові поступитися частиною землі Росії - тоді всі ці люди загинули даремно. Тоді чому вони загинули?" - зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що, якщо віддати землю Росії, то вона на цьому не зупиниться, також, як і не зупинилася після захоплення Криму.

"А потім просто дайте їм час відпочити перед новою атакою через 2-3 роки. Ми не згодні з цим", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що командування Росії готується до нових великих втрат, готує рефрижератори.

Раніше Зеленський обговорив з Джонсоном дипломатичні зусилля для припинення війни.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України