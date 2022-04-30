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Зеленский обратился к российским солдатам: "вам лучше выжить в РФ, чем погибнуть на нашей земле"

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 23:51
Зеленский обратился к российским солдатам: "вам лучше выжить в РФ, чем погибнуть на нашей земле" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ не считается со своими огромными потерями в Украине и продолжает отправлять войска, бросая в наступление, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Оккупанты нагнали подкрепление на Харьковщине. Пробуют усилить давление на Донбассе. Они потеряли в боях этой бессмысленной для РФ войны уже больше 23 000 солдат. Но не останавливаются", - рассказал он.

Так, украинской стороне известно, что российское командование готовится к новым большим потерям.

"В те подразделения, личный состав которых, были полностью уничтожены или существенно ослаблены, набирают новых людей со слабой мотивацией и боевым опытом. Они просто хотят набрать нужно количество, чтобы можно было бросить в наступление", - отметил Зеленский.

Глава государства обратил внимание, что российское командование осознает, что еще тысячи их солдат будут убиты и ранены в ближайшие недели.

Так, Зеленский обратился к военным РФ, призвав тех подумать: а зачем им самим погибать в Украине, и нужно ли это их родным.

"Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят солдатам, что тех ждет якобы серьезная ответственность за отказ воевать, и при этом не рассказывают, например о подготовке дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают о плановых потерях. Каждый российский солдат может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", - отметил президент.

Видео: Владимир Зеленский обратился к российским солдатам, которых командование бросает в Украину на гибель

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что от победы украинского войска над российскими оккупантами зависит существование Донбасса.

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