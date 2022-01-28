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"Готовы сесть за стол переговоров": в НАТО призвали возобновить дипломатию с Россией

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Пятница 28 января 2022 23:12
"Готовы сесть за стол переговоров": в НАТО призвали возобновить дипломатию с Россией Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выступил за возобновление дипломатических отношений с Российской Федерацией. Альянс готов сесть за стол переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга.

"Мы считаем, что нам следует возобновить дипломатические контакты. И мы высказали другие предложения, где мы можем найти что-то общее в политическом смысле", - заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, Альянс готов выслушать российскую сторону, чтобы договориться.

"У нас уже длинная история по вопросу контроля вооружений и ограничения стратегических ядерных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, договоры о мерах по противостоянию конфликтов", - добавил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Североатлантический Альянс передал России свой ответ относительно "гарантий безопасности". Перед этим письменный ответ передали и США.

Также страны-участницы НАТО не уверены, что будет вторжение России в Украину.

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НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
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