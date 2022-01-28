"Готовы сесть за стол переговоров": в НАТО призвали возобновить дипломатию с Россией

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выступил за возобновление дипломатических отношений с Российской Федерацией. Альянс готов сесть за стол переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга.

"Мы считаем, что нам следует возобновить дипломатические контакты. И мы высказали другие предложения, где мы можем найти что-то общее в политическом смысле", - заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, Альянс готов выслушать российскую сторону, чтобы договориться.

"У нас уже длинная история по вопросу контроля вооружений и ограничения стратегических ядерных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, договоры о мерах по противостоянию конфликтов", - добавил Столтенберг.