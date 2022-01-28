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Столтенберг: у НАТО нет уверенности, что Россия вторгнется в Украину

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Брюссель, Пятница 28 января 2022 15:59
Столтенберг: у НАТО нет уверенности, что Россия вторгнется в Украину Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Страны-участницы НАТО не уверены, что будет вторжение России в Украину. Альянс склоняется к тому, чтобы принимать решения в зависимости от ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на конференции Atlantic Council.

По его словам, на сегодня Россия продолжает развертывать свои войска возле границ Украины, но в то же время инициировала встречи с США и НАТО и "это хороший знак".

"Мы не знаем о намерениях России, но постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 года и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации. Мы продолжаем считать, что лучшее решение - это дипломатия", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее европейское издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что в НАТО признают, что Россия не планирует вторжение в Украину.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны, но "не позволит игнорировать свои интересы"

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НАТО Йенс Столтенберг Вторжение России в Украину
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