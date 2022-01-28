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"Готові сісти за стіл переговорів": в НАТО закликали поновити дипломатію з Росією

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П'ятниця 28 січня 2022 23:12
"Готові сісти за стіл переговорів": в НАТО закликали поновити дипломатію з Росією Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар Єнс Столтенберг виступив за поновлення дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Альянс готовий сісти за стіл переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга.

"Ми вважаємо, що нам слід відновити дипломатичні контакти. І ми висловили інші пропозиції, де ми можемо знайти щось спільне у політичному сенсі", - заявив Столтенберг.

За словами генерального секретаря НАТО, Альянс готовий вислухати російську сторону, аби домовитися.

"У нас вже довга історія щодо контролю озброєнь та обмеження стратегічних ядерних озброєнь, ракет середньої та меншої дальності, договори про заходи щодо протистояння конфліктів", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Північноатлантичний Альянс передав Росії свою відповідь щодо "гарантій безпеки". Перед цим письмову відповідь передали й США.

Також країни-учасниці НАТО не впевнені, що буде вторгнення Росії в Україну.

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НАТО Російська Федерація Єнс Столтенберг
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