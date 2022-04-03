Готовы довести дело уничтожения зла до конца, - главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, в котором заявил, что украинские военные "готовы довести дело уничтожения зла до конца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Facebook.

Залужный отметил, что поддерживает постоянный контакт с Марком Милли, и во время сегодняшнего разговора поделился оценками оперативной обстановки и акцентировал внимание на потребностях ВСУ для успеха оборонной операции.

Он также подчеркнул, что при поддержке Запада ВСУ сможет одолеть зло, которое угрожает Европе.

"Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, ведь не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушение инфраструктуры. У человечества есть шанс на мирную жизнь. Надеюсь, что весь мир это понимает. Мы готовы довести дело до уничтожения зла до конца", - заявил главнокомандующий ВСУ.