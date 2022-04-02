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Турция заявила о готовности выделить суда, чтобы эвакуировать жителей Мариуполя

Новина українською →
Анкара, Суббота 02 апреля 2022 14:42
Турция заявила о готовности выделить суда, чтобы эвакуировать жителей Мариуполя Фото: Турция заявила о готовности выделить судна, чтобы эвакуировать жителей Мариуполя (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна готова помочь в эвакуации мирных жителей из Мариуполя. В частности, предоставить суда для переправки людей морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агенство "Анадолу".

По его словам, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами Украины и РФ.

Министр национальной обороны Турции отметил, что страна продолжает поставки гуманитарной помощи украинскому народу.

Также он напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым. По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.

"Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня", - подчеркнул Акар.

Турецкий министр сообщил об активных контактах с РФ и Украиной и относительно безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

Относительно минной угрозы в Черном море он отметил, что на данный момент проблем для судоходства нет.

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