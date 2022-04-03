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Готові довести справу знищення зла до кінця, - головнокомандувач ЗСУ

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Неділя 03 квітня 2022 05:44
Готові довести справу знищення зла до кінця, - головнокомандувач ЗСУ Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Роман Мирончук

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, в якій заявив, що українські військові "готові довести справу знищення зла до кінця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного в Facebook.

Залужний зазначив, що підтримує постійний контакт з Марком Міллі, і під час сьогоднішньої розмови поділився оцінками оперативної обстановки і акцентував увагу на потребах ЗСУ для успіху оборонної операції.

Він також підкреслив, що за підтримки Заходу ЗСУ зможе здолати зло, яке загрожує Європі.

"Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури. У людства є шанс на мирне життя. Сподіваюся, що весь світ це розуміє. Ми готові довести справу до знищення зла до кінця", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, загони спецпризначенців Національної поліції почали зачищати місто Буча в Київській області, яке нещодавно звільнили від російських окупантів.

Ми також писали про те, що Туреччина заявила про готовність виділити судна, щоб евакуювати жителів Маріуполя Донецької області.

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