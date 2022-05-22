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На готовность 12 часов. В Раде взялись за бомбоубежища

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Киев, Воскресенье 22 мая 2022 17:07
На готовность 12 часов. В Раде взялись за бомбоубежища Фото: Украинские дети в бомбоубежище (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В Верховной Раде решили усилить требования к гражданской защите при планировании и застройке территорий. Законопроект представила группа народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный веб-портал парламента.

Нардепка от "Слуги народа" Елена Шуляк вместе с коллегами предложила внести изменения в ряд законодательных актов по обеспечению требований гражданской защиты на стадии застройки. В частности, все подходящие для укрытия объекты обяжут при необходимости готовить к приему населения в 12-часовой срок.

"В случае перевода единой государственной системы гражданской защиты, ее составляющих в режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и в особый период защитные сооружения гражданской защиты, сооружения двойного назначения, простейшие укрытия, независимо от формы собственности, должны приводиться в готовность к приему населения в срок. , что не превышает 12 часов, кроме защитных сооружений гражданской защиты, которые находятся в постоянной готовности к использованию по назначению", – говорится в законопроекте.

Предложенный документ будет рассмотрен в парламентском комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Ориентировочные сроки принятия неизвестны.

К слову, Рада ратифицировала договор с МБРР о кредитовании "Укргидроэнерго".

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