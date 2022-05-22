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На готовність 12 годин. У Раді взялися за бомбосховища

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Київ, Неділя 22 травня 2022 17:07
На готовність 12 годин. У Раді взялися за бомбосховища Фото: Українські діти в бомбосховищі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У Верховній Раді вирішили посилити вимоги до цивільного захисту під час планування та забудови територій. Законопроект подала група народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний вебпортал парламенту.

Нардепка від "Слуги народу" Олена Шуляк разом із колегами запропонувала внести зміни до низки законодавчих актів щодо забезпечення вимог цивільного захисту ще на стадії забудови. Зокрема, всі придатні для укриття об'єкти зобов'яжуть за потреби готувати до прийому населення в 12-годинний термін.

"У разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в режим підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та в особливий період захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення, найпростіші укриття незалежно від форми власності повинні приводитись у готовність до прийому населення у термін, що не перевищує 12 годин, крім захисних споруд цивільного захисту, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням", – ідеться в законопроекті.

Запропонований документ розглянуть у парламентському комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Орієнтовні терміни ухвалення наразі невідомі.

До слова, Рада ратифікувала договір із МБРР про кредитування "Укргідроенерго".

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