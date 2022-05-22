ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рада одобрила кредит от МБРР для "Укргидроэнерго"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 мая 2022 15:49
Рада одобрила кредит от МБРР для "Укргидроэнерго" Фото: Рада одобрила кредит для Укргидроэнерго (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада ратифицировала договор с Международным банком реконструкции и развития. "Укргидроэнерго" получит два займа на 34 млн долларов и 177 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №0150, принят Верховной Радой 22 мая.

Планируются следующие займы от Международного банка реконструкции и развития для "Укргидроэнерго":

  • 34 млн долларов для Фонда чистых технологий и развития,
  • 177 млн долларов по проекту "Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установки гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго").

"Реализация проекта будет способствовать повышению энергетической безопасности Украины путем создания дополнительных высокоманевренных и быстродействующих резервов, которые по своим параметрам быстродействия и маневренности не имеют аналогов в объединенной энергетической системе Украины", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, правительство установило для "Укргидроэнерго" обязанность уплатить дивиденды в размере 40 процентов от прибыли за 2021 год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Стамбульское коммюнике и гарантии безопасности: что известно о переговорах Украины с РФ
Стамбульское коммюнике и гарантии безопасности: что известно о переговорах Украины с РФ
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков