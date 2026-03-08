Готовий перейняти "естафету" Орбана: Фіцо погрожує заблокувати пакет допомоги ЄС для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує великий кредит ЄС для України на 90 млрд доларів, якщо інспектори не зможуть оглянути пошкоджений нафтопровід "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У своєму відеозверненні Фіцо анонсував, що 10 березня зустрінеться в Парижі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і вимагатиме, щоб експерти відвідали нафтопровід "Дружба".
В іншому разі, якщо цього не станеться, прем'єр Словаччини погрожує перейняти естафету угорського прем'єра Віктора Орбана і теж заблокує кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро.
"Найважливішим посланням буде те, що Словаччина готова, за необхідності, перейняти естафету в Угорщини. Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментів для відновлення поставок нафти", - сказав він.
Reuters також зазначає, що Словаччина вже призупинила аварійні поставки електроенергії в Україну на тлі конфлікту.
Нагадаємо, що постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину через Україну було припинено з кінця січня. Це сталося після того, як Київ заявив, що внаслідок атаки РФ виникла пожежа, яка серйозно пошкодила трубопровід.
Також українська сторона каже, що нафтопровід неможливо швидко відремонтувати. Однак Угорщина і Словаччина вважають, що Київ нібито навмисно затягує відновлення поставок із політичних причин.
З цієї причини Угорщина наклала вето на нові санкції ЄС проти Росії і на кредит у розмірі 90 млрд євро, який блок надав Україні.
До речі, Орбан також сказав днями, що Угорщина призупинить постачання бензину і дизельного пального в Україну, поки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".
Докладний розбір про те, як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.