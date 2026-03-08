UA

Війна в Україні

Готовий перейняти "естафету" Орбана: Фіцо погрожує заблокувати пакет допомоги ЄС для України

16:29 08.03.2026 Нд
2 хв
Словацький прем'єр має намір вимагати у глави ЄК доступ до нафтопроводу "Дружба"
aimg Едуард Ткач
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує великий кредит ЄС для України на 90 млрд доларів, якщо інспектори не зможуть оглянути пошкоджений нафтопровід "Дружба".

У своєму відеозверненні Фіцо анонсував, що 10 березня зустрінеться в Парижі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і вимагатиме, щоб експерти відвідали нафтопровід "Дружба".

В іншому разі, якщо цього не станеться, прем'єр Словаччини погрожує перейняти естафету угорського прем'єра Віктора Орбана і теж заблокує кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро.

"Найважливішим посланням буде те, що Словаччина готова, за необхідності, перейняти естафету в Угорщини. Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментів для відновлення поставок нафти", - сказав він.

Reuters також зазначає, що Словаччина вже призупинила аварійні поставки електроенергії в Україну на тлі конфлікту.

Що передувало

Нагадаємо, що постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину через Україну було припинено з кінця січня. Це сталося після того, як Київ заявив, що внаслідок атаки РФ виникла пожежа, яка серйозно пошкодила трубопровід.

Також українська сторона каже, що нафтопровід неможливо швидко відремонтувати. Однак Угорщина і Словаччина вважають, що Київ нібито навмисно затягує відновлення поставок із політичних причин.

З цієї причини Угорщина наклала вето на нові санкції ЄС проти Росії і на кредит у розмірі 90 млрд євро, який блок надав Україні.

До речі, Орбан також сказав днями, що Угорщина призупинить постачання бензину і дизельного пального в Україну, поки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Докладний розбір про те, як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

