Война в Украине

Готов перенять "эстафету" Орбана: Фицо грозит заблокировать пакет помощи ЕС для Украины

16:29 08.03.2026 Вс
2 мин
Словацкий премьер намерен требовать у главы ЕК доступ к нефтепроводу "Дружба"
aimg Эдуард Ткач
Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заблокирует крупный кредит ЕС для Украины на 90 млрд долларов, если инспекторы не смогут осмотреть поврежденный нефтепровод "Дружба".

В своем видеообращении Фицо анонсировал, что 10 марта встретится в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и будет требовать, чтобы эксперты посетили нефтепровод "Дружба".

В ином случае, если этого не произойдет, премьер Словакии грозит перенять эстафету венгерского премьера Виктора Орбана и тоже заблокирует кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро.

"Самым важным посланием будет то, что Словакия готова, при необходимости, перенять эстафету у Венгрии. Блокирование этого огромного военного подарка Украине является законным инструментов для восстановление поставок нефти", - сказал он.

Reuters также отмечает, что Словакия уже приостановила аварийные поставки электроэнергии у Украину на фоне конфликта.

Что предшествовало

Напомним, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию через Украину были приостановлены с конца января. Это произошло после того, как Киев заявил, что в результате атаки РФ возник пожар, который серьезно повредил трубопровод.

Также украинская сторона говорит, что нефтепровод невозможно быстро отремонтировать. Однако Венгрия и Словакия считают, что Киев якобы намеренно затягивает возобновление поставок по политическим причинам.

По этой причине Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС против России и на кредит в размере 90 млрд евро, который блок предоставил Украине.

К слову, Орбан также сказал на днях, что Венгрия приостановит поставки бензина и дизельного топлива в Украину, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Подробный разбор о том, как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

