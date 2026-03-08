Готов перенять "эстафету" Орбана: Фицо грозит заблокировать пакет помощи ЕС для Украины

В своем видеообращении Фицо анонсировал, что 10 марта встретится в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и будет требовать, чтобы эксперты посетили нефтепровод "Дружба".

В ином случае, если этого не произойдет, премьер Словакии грозит перенять эстафету венгерского премьера Виктора Орбана и тоже заблокирует кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро.

"Самым важным посланием будет то, что Словакия готова, при необходимости, перенять эстафету у Венгрии. Блокирование этого огромного военного подарка Украине является законным инструментов для восстановление поставок нефти", - сказал он.

Reuters также отмечает, что Словакия уже приостановила аварийные поставки электроэнергии у Украину на фоне конфликта.