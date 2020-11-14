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Готовил покушение на Пашиняна: в Армении арестовали экс-главу спецслужбы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Ереване арестовали лидера оппозиционной партии "Родина" и бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян в Facebook.

По ее словам, правоохранители провели обыски в квартире Ванецяна и офисе партии "Родина". Она утверждает, что силовики не имели разрешения на проведение обысков.

Саакян уточнила, что ее подзащитный был арестован по подозрению в намерении узурпировать власть в стране и подготовке убийства Пашиняна. Ванецяну сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно 17 политических партий Армении призвали Пашиняна подать в отставку после подписания соглашения о завершении войны в Нагорном Карабахе.

Кроме того, на фоне антиправительственных протестов в Армении задержали 10 оппозиционных лидеров.

Позже стало известно, что нескольких задержанных оппозиционеров освободили из-под стражи.

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