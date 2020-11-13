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В Армении освободили нескольких задержанных ранее лидеров оппозиции

Ереван, Пятница 13 ноября 2020 11:10
В Армении освободили нескольких задержанных ранее лидеров оппозиции
Фото: протесты в Єривані (telegram me SputnikArmenia)
Автор: Андрей Козловский

В Армении власть освободила из-под стражи нескольких оппозиционных лидеров. Накануне их обвиняли в организации массовых акций протеста в Ереване против премьер-министра Николы Пашиняна.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

Таким образом, На свободу вышел лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Суд признал задержание Царукяна неправомерным, сообщил его адвокат. Также были освобождены Эдуард Шармазанов из Республиканской партии, Гегам Манукян из партии "Дашнакцутюн" и Ванецян Артур, лидер партии "Родина".

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России прекращение войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты, которые продолжаются уже несколько дней. Митингующие требуют отставки Пашиняна. Правоохранители уже задержали 129 человек.

Также представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил о создание "Комитета национального спасения".

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