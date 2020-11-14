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Готував замах на Пашиняна: у Вірменії арештували екс-главу спецслужби

Автор: Дмитро Левицький

У Єревані арештували лідера опозиційної партії "Батьківщина" та колишнього очільника Служби національної безпеки Вірменії Артура Ванецяна. Його підозрюють у підготовці замаху на прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомила його адвокат Лусіне Саакян у Facebook.

За її словами, правоохоронці провели обшуки у помешканні Ванецяна та офісі партії "Батьківщина". Вона стверджує, що силовики не мали дозволу на проведення обшуків.

Саакян уточнила, що її підзахисний був заарештований за підозрою у намірі узурпації влади в країні та підготовці вбивства Пашиняна. Ванецяну повідомили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

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Нагадаємо, нещодавно 17 політичних партій Вірменії закликали Пашиняна подати у відставку після підписання угоди про завершення війни в Нагірному Карабасі.

Крім того, на тлі антиурядових протестів у Вірменії затримали 10 опозиційних лідерів.

Пізніше стало відомо, що декількох затриманих опозиціонерів звільнили з-під варти.

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