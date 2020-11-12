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В Ереване представители 17 политических сил требуют отставки Пашиняна

Ереван, Четверг 12 ноября 2020 23:32
В Ереване представители 17 политических сил требуют отставки Пашиняна
Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Инна Собора

В Армении представители 17 политических сил требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они провели шествие от здания Матенадарана к зданию Службы национальной безопасности (СНБ) в Ереване.

Об этом пишет "Радио Азатутюн".

Таким способом они выражают свой протест против вчерашнего незаконного задержания представителей политических сил, требующих отставки Пашиняна. Задержания считают политическим преследованием.

Представители политических сил, заявляют, что премьер-министр "сдал Арцах за спиной у народа и он должен уйти из власти как можно скорее".

Напомним, что вчера после митинга были задержаны лидер ППА Гагик Царукян, лидер партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, представители АРФ "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян, Ишхан Сагателян, бывший депутат от Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов и другие представители, всего - более 10 человек.

Как известно, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты, участники которого требуют отставки Пашиняна. Правоохранители задержали 129 человек.

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