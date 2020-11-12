В Армении задержали 10 лидеров оппозиции

Фото: протесты в Армении (telegram me SputnikArmenia)

В Армении правоохранители уже задержали 10 оппозиционных лидеров. Их обвиняют в организации массовых акций протеста в Ереване.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

Как сообщается, среди задержанных - председатель оппозиционной пророссийской партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, заместитель председателя оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов и другие.

Известно, что несколько из них задержаны за нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащих государственную тайну. Еще двоих привлекли к уголовному делу как подозреваемые. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты, участники которого требуют отставки Пашиняна. Правоохранители уже задержали 129 человек.

Также представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил о создание "Комитета национального спасения".

Вместе с тем Пашинян пояснил, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать военного коллапса.