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Готові йти до кінця: Ізраїль планує взяти під контроль всю Газу

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ізраїль заявив про плани взяти під контроль увесь сектор Газа. Уряд наголосив на рішучості завершити операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що армія планує встановити повний контроль над сектором Газа. За його словами, бойові дії тривають інтенсивно, і війська досягають прогресу на полі бою.

"Ми не здамося. Але для того, щоб досягти успіху, ми повинні діяти так, щоб це було неможливо зупинити", – сказав Нетаньяху у відеозверненні, опублікованому у Telegram.

Він наголосив, що Ізраїль діятиме так, щоб зупинити його було "неможливо".

Окремо прем’єр заявив, що країна не повинна допустити голоду в Газі, зокрема з дипломатичних причин.

"Щоб завершити перемогу, здолати ХАМАС і звільнити заручників, ми не можемо дійти до точки голоду", - зазначив він, додавши, що зображення гуманітарної катастрофи можуть завадити досягненню цілей Ізраїлю.

Операція в Секторі Газа

Армія оборони Ізраїлю почала призивати резервістів для розширення наступу в Секторі Газа.

Як повідомляли ЗМІ, Ізраїль планує повністю захопити територію Сектора Газа для остаточного витіснення ХАМАСу.

У неділю, 18 травня ЦАХАЛ оголосила про початок операції "Колісниця Гідеона". Ізраїльські ВПС уже вдарили по об'єктах ХАМАС на теренах анклаву.

У відповідь, керівництво палестинського угруповання заявило про готовність повернути Ізраїлю частину заручників в обмін на припинення вогню та звільнення своїх в'язнів.

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ІзраїльСектор Газа