Готові йти до кінця: Ізраїль планує взяти під контроль всю Газу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що армія планує встановити повний контроль над сектором Газа. За його словами, бойові дії тривають інтенсивно, і війська досягають прогресу на полі бою.

"Ми не здамося. Але для того, щоб досягти успіху, ми повинні діяти так, щоб це було неможливо зупинити", – сказав Нетаньяху у відеозверненні, опублікованому у Telegram.

Він наголосив, що Ізраїль діятиме так, щоб зупинити його було "неможливо".

Окремо прем’єр заявив, що країна не повинна допустити голоду в Газі, зокрема з дипломатичних причин.

"Щоб завершити перемогу, здолати ХАМАС і звільнити заручників, ми не можемо дійти до точки голоду", - зазначив він, додавши, що зображення гуманітарної катастрофи можуть завадити досягненню цілей Ізраїлю.