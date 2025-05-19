Готовы идти до конца: Израиль планирует взять под контроль всю Газу

Израиль заявил о планах взять под контроль весь сектор Газа. Правительство подчеркнуло решимость завершить операцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что армия планирует установить полный контроль над сектором Газа. По его словам, боевые действия продолжаются интенсивно, и войска достигают прогресса на поле боя.
"Мы не сдадимся. Но для того, чтобы достичь успеха, мы должны действовать так, чтобы это было невозможно остановить", - сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Он подчеркнул, что Израиль будет действовать так, чтобы остановить его было "невозможно".
Отдельно премьер заявил, что страна не должна допустить голода в Газе, в частности по дипломатическим причинам.
"Чтобы завершить победу, одолеть ХАМАС и освободить заложников, мы не можем дойти до точки голода", - отметил он, добавив, что изображения гуманитарной катастрофы могут помешать достижению целей Израиля.
Армия обороны Израиля начала призывать резервистов для расширения наступления в Секторе Газа.
Как сообщали СМИ, Израиль планирует полностью захватить территорию Сектора Газа для окончательного вытеснения ХАМАСа.
В воскресенье, 18 мая ЦАХАЛ объявила о начале операции "Колесница Гидеона". Израильские ВВС уже ударили по объектам ХАМАС на территории анклава.
В ответ, руководство палестинской группировки заявило о готовности вернуть Израилю часть заложников в обмен на прекращение огня и освобождение своих заключенных.
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