Армія Куби готується до можливої "військової агресії США"

Солдати кубинської армії цими днями готуються до можливого втручання американських військових в їхню країну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За його словами, з боку кубинського керівництва було б наївно ігнорувати можливість конфлікту зі США, враховуючи, що зараз відбувається у світі.

"Наші військові завжди готові, і насправді вони готуються цими днями до можливості військової агресії", - сказав де Коссіо.

Він також додав, що лідери країни "щиро сподіваються, що цього не станеться".

Напруженість між США та Кубою загострилася після військової операції США у Венесуелі, яка призвела до захоплення президента цієї країни Ніколаса Мадуро , який мав тісні стосунки з керівництвом Куби.

Після операції президент США Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо попередили, що наступним може бути військове втручання до Куби.

Венесуела до втручання Трампа постачала Кубі нафту, а після спецоперації США це припинилось. При цьому Трамп почав погрожувати тарифами країнам, які б почали продавати Гавані нафту.

В результаті Куба зіштовхнулась із енергетичною кризою, переживши вже кілька блекаутів. Президент США весь цей час наполягав на тому, щоб кубинська влада здалась Штатам.

Заступник голови МЗС Куби, коментуючи ситуацію з енергоносіями, заявив наступне:

"Ситуація дуже серйозна, і ми діємо якомога проактивніше, щоб впоратися з нею. Ми справді сподіваємося, що паливо так чи інакше досягне Куби, і що цей бойкот, який запроваджують Сполучені Штати, не триватиме і не може тривати вічно", - сказав він.