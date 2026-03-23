ua en ru
Пн, 23 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Армія Куби готується до можливої "військової агресії США"

00:28 23.03.2026 Пн
2 хв
Було б наївно виключати американський наступ, вважає кубинський чиновник
aimg Маловічко Юлія
Фото: столиця Куби Гавана (Getty Images)

Солдати кубинської армії цими днями готуються до можливого втручання американських військових в їхню країну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За його словами, з боку кубинського керівництва було б наївно ігнорувати можливість конфлікту зі США, враховуючи, що зараз відбувається у світі.

"Наші військові завжди готові, і насправді вони готуються цими днями до можливості військової агресії", - сказав де Коссіо.

Він також додав, що лідери країни "щиро сподіваються, що цього не станеться".

Напруженість між США та Кубою загострилася після військової операції США у Венесуелі, яка призвела до захоплення президента цієї країни Ніколаса Мадуро , який мав тісні стосунки з керівництвом Куби.

Після операції президент США Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо попередили, що наступним може бути військове втручання до Куби.

Венесуела до втручання Трампа постачала Кубі нафту, а після спецоперації США це припинилось. При цьому Трамп почав погрожувати тарифами країнам, які б почали продавати Гавані нафту.

В результаті Куба зіштовхнулась із енергетичною кризою, переживши вже кілька блекаутів. Президент США весь цей час наполягав на тому, щоб кубинська влада здалась Штатам.

Заступник голови МЗС Куби, коментуючи ситуацію з енергоносіями, заявив наступне:

"Ситуація дуже серйозна, і ми діємо якомога проактивніше, щоб впоратися з нею. Ми справді сподіваємося, що паливо так чи інакше досягне Куби, і що цей бойкот, який запроваджують Сполучені Штати, не триватиме і не може тривати вічно", - сказав він.

Як відомо, Росія відправила судно з пальним до Куби, щоб допомогти Гавані впоратись із кризою, однак танкер мусив повернутись через попередження з боку США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
